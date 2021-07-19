بداية من الغد: كل مواطن يتجاوز 18 سنة يمكنه تلقي التلقيح المضاد لكورونا

حوالي 5 آلاف مصاب بكورونا بالمستشفيات ونعيش اليوم ذروة تفشي الفيروس سنة يمكنه تلقي التلقيح المضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي أنه سيتم غدا فتح 29 مركز تلقيح في كامل تراب الجمهورية سيكون على ذمة كل المواطنين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما حيث سيتم تمتيعهم بالتلقيح من نوعي أسترازنيكا و سينوفارم.وأكد وزير الصحة فوزي المهدي اليوم الإثنين 19 جويلية 2021، أن المؤسسات الإستشفائية في كامل تراب الجمهورية تتكفل بحوالي 5 آلاف مصاب بفيروس كورونا.وفي ندوة صحفية بمقر الوزارة، قال الوزير أن تونس تعيش ذروة تفشي فيرو كورونا، مبينا أن أعوان ومهنيي وإطارات الصحة لا يدخرون أي جهد من أجل رعاية المرضى وإنقاذ أوراحهم.