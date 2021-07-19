وصول 4 طائرات مغربية محملة بمعدات وتجهيزات طبية إلى تونس

تقدم اشغال تركيز المستشفى الميداني المغربي بمعهد القصاب

حلت، صباح اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 4 طائرات عسكرية مغربية محملة ببقية التجهيزات الضرورية لإنشاء مستشفى ميداني في إطار دعم المملكة المغربية الشقيقة لتونس في جهودها لمكافحة جائحة كوفيد-19.وبذلك يكون العدد الإجمالي للطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية المغربية التي وصلت إلى تونس حتى الآن، قد بلغ 12 طائرة من مجموع 15 طائرة نقلت أكثر من 100 طن .وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، بعد تدهور الوضع الوبائي في تونس بسبب الزيادة في عدد الإصابات والوفيات جراء “كوفيد-19” بشكل مقلق.وأفادت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بأن هذه المساعدات الطبية تتألف من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بسعة إجمالية تبلغ 100 سرير. كما تضم المساعدات 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة تبلغ قدرة كل منهما 33 م3/ساعة.ويأتي قرار الملك محمد السادس في “إطار أواصر التضامن بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، فضلا عن الأخوة الصادقة التي توحد الشعبين الشقيقين”.ويتواصل بمعهد القصاب لجبر وتقويم الاعضاء بولاية منوبة، اشغال تركيز المستشفى الميداني الذي تسلمته المصالح الجهوية، مساء الخميس الماضي كهبة من المغرب الشقيق.وقد تقدمت عملية تركيز الفضاءين المخصصين لوحدتي انعاش واوكسجين منفصلتين بطاقة استيعاب 100 سرير، وذلك باشراف مهندسين وعمال تابعين للفريق التقني المرافق للهبة الذين عملوا طوال الساعات المنقضية بمعدل 24 ساعة يوميا على اشغال التركيز التي ستتواصل وفق تاكيد ممثلي الفريق طيلة اربعة أيام اخرى حتى يكون المستشفى جاهزا بكافة مستلزماته وعلى ذمة مرضى الكوفيد بالجهة.وفي الوقت الذي يتواصل فيه نقل محتويات الهبة على طائرات عسكرية خصصت لتحميل تجهيزات ولوازم المستشفى، تم التدخل بواسطة اليات الادارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة بالجهة لبسط الارضية وتهيئتها ورفع الاتربة من فضاء المستشفى الميداني .واشارت المديرة الجهوية للصحة، هاجر الميساوي، الى أن اشغال تركيز المستشفى تسير بنسق حثيث في انتظار جاهزيته حتى يستقبل مرضى الكوفيد، متوجهة، مجددا، بالشكر الى المغرب الشقيق قيادة وشعبا على هذه المبادرة النبيلة. وقالت إن هذا المستشفى الميداني أذن زير الصحة بتخصيصه لولاية منوبة بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تشهده وحدتا الكوفيد بكل من القصاب وطبربة.واكدت ان هذا المرفق الصحي من شانه ان يدعم الخدمات الصحية الموجهة لمرضى الكوفيد ويجد حلولا للصعوبات في الحصول على اسرة انعاش واكسجين، ويخفف من الضغط الكبير وخاصة على المستشفى المحلي بطبربة ووحدة الكوفيد بمعهد القصاب التي بلغت طاقة الايواء بها مستوياتها القصوى بايواء 109 مصاب ومصابة .