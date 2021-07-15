بعد فضيحة التسريبات وابعاده من رئاسة الكتلة، محمد عمار يستقيل من الكتلة الديمقراطية والتيار الديمقراطي

أعلن الخميس 15 جويلية، النائب عن التيار الديمقراطي والرئيس السابق للكتلة الديمقراطية بالبرلمان استقالته من الكتلة ومن التيار الديمقراطي.وقال محمد عمار "أعلن استقالتي النهائية من الكتلة الديمقراطية ومن حزب التيار الديمقراطي لأنطلق نحو فضاء أرحب".وانتقد حزبه قائلا " لم أعد أعرف الحزب -الذي كنت أحد مؤسسيه عام 2013 - حتى وصلت قيادته الرشيدة أمس الى استجوابي حول مسائل تهم الوطن والمواطن منها المساعي التي بذلتها مؤخرا لمحاولة المساعدة في جلب التلاقيح بغية انقاذ الارواح رغم فقداننا لأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا ،و لم تخلو عائلة تونسية من قبول العزاء في مُصاب أصابها".وتأتي استقالة محمد عمار من الكتلة والحزب بعد فترة وجيزة من ابعاده من رئاسة الكتلة على خلفية فضيحة التسريبات التي نشرها راشد الخياري.