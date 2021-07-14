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إصدار طابعين بريديين حول موضوع : "المجوهرات التقليدية المتوسطية"

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 22 ث
في إطار مساهمته الفعالة في أنشطة الاتحاد البريدي من أجل المتوسط وتعزيز دوره في دعم وتطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات البريدية الأورومتوسطية، يصدر البريد التونسي يوم 15 جويلية 2021، كسائر البلدان الأورومتوسطية الأعضاء، طابعين بريديين حول موضوع "المجوهرات التقليدية المتوسطية".




يعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يــوم الخميس 15 جويلية 2021 بجميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكن اقتناؤهــما عــن بــعــد عبــر الأنتــرنات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.



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