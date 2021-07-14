فيديو اليوم: المشيشي والبطلة أنس جابر

تحول رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مرفوقا بسهام العيادي وزيرة الشباب و الرياضة و الادماج المهني بالنيابة صباح اليوم الاربعاء 14 جويلية الى ملعب التنس اين تقوم انس جابر بالتمارين استعدادا للألعاب الأولمبية...و تقدم المشيشي بالشكر لبطلة تونس المصنفة 23 عالميا، لما قدمته باسم الراية الوطنية في لقاءاتها الاخيرة مع منافسات بارزات في العالم في كرة المضرب.