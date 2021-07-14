فيديو اليوم: المشيشي والبطلة أنس جابر

تحول رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مرفوقا بسهام العيادي وزيرة الشباب و الرياضة و الادماج المهني بالنيابة صباح اليوم الاربعاء 14 جويلية الى ملعب التنس اين تقوم انس جابر بالتمارين استعدادا للألعاب الأولمبية...
و تقدم المشيشي بالشكر لبطلة تونس المصنفة 23 عالميا، لما قدمته باسم الراية الوطنية في لقاءاتها الاخيرة مع منافسات بارزات في العالم في كرة المضرب.
و تقدم المشيشي بالشكر لبطلة تونس المصنفة 23 عالميا، لما قدمته باسم الراية الوطنية في لقاءاتها الاخيرة مع منافسات بارزات في العالم في كرة المضرب.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229218