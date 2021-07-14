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فيديو اليوم: المشيشي والبطلة أنس جابر

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 11:29 قراءة: 0 د, 20 ث
تحول رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مرفوقا بسهام العيادي وزيرة الشباب و الرياضة و الادماج المهني بالنيابة صباح اليوم الاربعاء 14 جويلية الى ملعب التنس اين تقوم انس جابر بالتمارين استعدادا للألعاب الأولمبية...

و تقدم المشيشي بالشكر لبطلة تونس المصنفة 23 عالميا، لما قدمته باسم الراية الوطنية في لقاءاتها الاخيرة مع منافسات بارزات في العالم في كرة المضرب.




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