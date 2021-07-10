وصول طائرتين عسكريتين مصريتين تحملان معدات ومستلزمات طبية

حلّت، صباح اليوم السبت 10 جويلية 2021 بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من جمهورية مصر العربية .
وقد تم تسلّم هذه التجهيزات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأمير اللواء عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، و إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.
وكانت حلت أمس بتونس، طائرتان عسكريتان قطريتان تحملان مساعدات طبية أرسلتها حكومة دولة قطر الى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد 100 جهاز تنفس صناعي.
وتأتي هذه المساعدات الطبية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقد كان في استقبال هذه الهبة كل من وليد الذهبي كاتب عام الحكومة و الياس الغرياني المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة وعبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مرفوقين بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي.
وقد تم تسلّم هذه التجهيزات بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأمير اللواء عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، و إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.
وكانت حلت أمس بتونس، طائرتان عسكريتان قطريتان تحملان مساعدات طبية أرسلتها حكومة دولة قطر الى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد 100 جهاز تنفس صناعي.
وتأتي هذه المساعدات الطبية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقد كان في استقبال هذه الهبة كل من وليد الذهبي كاتب عام الحكومة و الياس الغرياني المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة وعبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مرفوقين بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229042