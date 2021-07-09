   Warda - بودّعك  

من دولة قطر: وصول مستشفى ميداني بطاقة استيعاب 200 سرير

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 14:20 قراءة: 0 د, 48 ث
حطّت اليوم 09 جويلية 2021 بتونس، طائرتان عسكريتان قطريتان تحملان مساعدات طبية أرسلتها حكومة دولة قطر الى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد 100 جهاز تنفس صناعي.




وتأتي هذه المساعدات الطبية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقد كان في استقبال هذه الهبة كل من وليد الذهبي كاتب عام الحكومة و الياس الغرياني المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة وعبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مرفوقين بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي.





وللتذكير فإن هذا المستشفى الميداني هو الثاني من نوعه الذي ترسله دولة قطر إلى تونس حيث سبق أن أرسلت مستشفى موجها لولاية قبلي في ماي من السنة الماضية في إطار مجموعة من المساعدات الطبية التي قدمتها خلال فترة الجائحة للشعب التونسي وعدد من الدول الأخرى الأوروبية والعربية والإفريقية.







Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 228966

Amor2  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 23h 30m |           
ويسبون و يشتمون قطر صباحا مساء...!!! عبير جاموسة ... مرط عبو.... إعلام العار.. و...ووو...
قلة حياء...

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 15h 39m |           
زعمة البلدان الأخرى تنصر حلفائها و تبعث حويجة

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 13h 42m |           
شكرا قطر . وقت الأزمات يظهر الصديق و يفرز الشامت

Sarramba  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 12h 58m |           
الكرامة والمروئة، لها رجالها... "والرجال معادم، خيرهم في الجاهلية، خبرهم في الاسلام" والله ولي التوفيق

Volcano  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 12h 44m |           
شكرا للامارات و فغانصا
اللهم ارنا الحق حقا و الباطل باطلا فقد اختلطت علينا السبل

Kamelnet  ()  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 11h 12m |           
شكرا قطر

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 10h 52m |           
إلّي ليك ليك ولّي خاطيك خاطيك



En continu

Toutes les news

السبت 10 جويلية 2021|29 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
25°
 34° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-2434°-2339°-2737°-2530°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة