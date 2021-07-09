من دولة قطر: وصول مستشفى ميداني بطاقة استيعاب 200 سرير

حطّت اليوم 09 جويلية 2021 بتونس، طائرتان عسكريتان قطريتان تحملان مساعدات طبية أرسلتها حكومة دولة قطر الى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى عدد 100 جهاز تنفس صناعي.
وتأتي هذه المساعدات الطبية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقد كان في استقبال هذه الهبة كل من وليد الذهبي كاتب عام الحكومة و الياس الغرياني المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة وعبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مرفوقين بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي.
وللتذكير فإن هذا المستشفى الميداني هو الثاني من نوعه الذي ترسله دولة قطر إلى تونس حيث سبق أن أرسلت مستشفى موجها لولاية قبلي في ماي من السنة الماضية في إطار مجموعة من المساعدات الطبية التي قدمتها خلال فترة الجائحة للشعب التونسي وعدد من الدول الأخرى الأوروبية والعربية والإفريقية.
وتأتي هذه المساعدات الطبية لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" وكذلك توطيدا للروابط الوثيقة وعلاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقد كان في استقبال هذه الهبة كل من وليد الذهبي كاتب عام الحكومة و الياس الغرياني المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة وعبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مرفوقين بسفير دولة قطر سعد ناصر الحميدي.
وللتذكير فإن هذا المستشفى الميداني هو الثاني من نوعه الذي ترسله دولة قطر إلى تونس حيث سبق أن أرسلت مستشفى موجها لولاية قبلي في ماي من السنة الماضية في إطار مجموعة من المساعدات الطبية التي قدمتها خلال فترة الجائحة للشعب التونسي وعدد من الدول الأخرى الأوروبية والعربية والإفريقية.
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