استرجاع عقار دولي فلاحي بمعتمدية سيدي ثابت

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بأريانة اليوم الخميس 8 جويلية 2021 عقارا دوليا فلاحيا يمسح قرابة 18هك يقع بجبل عمار من معتمدية سيدي ثابت ولاية أريانة.وجرت عملية الاسترجاع على إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة، بحضور السلط المحلية والأمنية وممثلي الإدارة.وقد تعهدت الإدارة الجهوية بالعقار المسترجع إلى حين إعادة توظيفه في أحسن الآجال حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.