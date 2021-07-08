رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يكشف عن كواليس اجتماع "غادره رئيس الحكومة غاضباً"

أوضح رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بباجة شكري دجبي اليوم الخميس انه تم استدعاؤهم أمس رسميا لحضور جلسة في الولاية بمناسبة زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى الجهة.وأكد في مداخلة هاتفية على اذاعة "الجوهرة أف أم" أنه حمّل رئيس الحكومة مسؤولية الوضع الصحي المتدهور في باجة حيث لا يوجد طبيب انعاش ولا أطباء اختصاص أو أسرة انعاش وغيرها من المرافق الصحية الضرورية.وقال ان رد رئيس الحكومة كان: "أنا هنا من أجل موضوع واحد وهو الكوفيد.. أنا غير مستعدّ للاستماع لهذا الكلام.. أنا سأغادر" وجمع اغراضة وغادر. وأكد شكري دجبي أنه قطع الاجتماع وغادر.