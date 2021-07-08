   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة يكشف عن كواليس اجتماع "غادره رئيس الحكومة غاضباً"

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 10:56 قراءة: 0 د, 30 ث
أوضح رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بباجة شكري دجبي اليوم الخميس انه تم استدعاؤهم أمس رسميا لحضور جلسة في الولاية بمناسبة زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي الى الجهة.

وأكد في مداخلة هاتفية على اذاعة "الجوهرة أف أم" أنه حمّل رئيس الحكومة مسؤولية الوضع الصحي المتدهور في باجة حيث لا يوجد طبيب انعاش ولا أطباء اختصاص أو أسرة انعاش وغيرها من المرافق الصحية الضرورية.


وقال ان رد رئيس الحكومة كان: "أنا هنا من أجل موضوع واحد وهو الكوفيد.. أنا غير مستعدّ للاستماع لهذا الكلام.. أنا سأغادر" وجمع اغراضة وغادر. وأكد شكري دجبي أنه قطع الاجتماع وغادر.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 228895

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 21h 05m |           
@Maximelinoss
أخي الكريم ليس بتحامل، بل غضب من "باب أنصر أخاك ضالما أو مضلوما" ولتّوضيح مبدئيا أعتبر نفسي من مأيّديه... لكن لا تهاون مع مبدء الحكم في كنف الديمقراطية والحرية الفردية وحق السؤال الى الراعي
والحاكم مفروض عليه خدمة المواطم والاستماع اليه وتحمل غضبه ومآسيه ولو خرج على أخلاق ما أسميه ب "نقاش الصالونات..." وقائد السفينة لا يتخلّى عنها ... حتى الهلاك
ويكفي المثالين الذين قدمتهم في الصبر والحكمة والدهاء والدبلوماسية التي لا يكسبها الا المؤهلون للمسؤولية العلوى من رجال دولة
سؤالي لك: كيف يغادر رئيس الجلسة ... الجلسة؟؟؟ أما يفسر ويحاوب ويقنع أو... يردع
مضيت أغلبية مساري المهني في القاآت والجلسات والنقاشات ... ولا أرى هذا التصرف الغير مسؤول والهزيل والفرار عند الشّدة
لو لاحضتني في هذا الموقع للاحضة أنني من أكثر حقد على اتحاد الخراب... واذا نفرّ من هاؤلاء ف الى أين المصير؟؟؟

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 16h 24m |           
@@@Sarramba (Tunisia)
الا ترى انك متحامل اكثر من اللزوم على رئيس الحكومة ....فهو في الجهة لتدارس موضوع مشكل صحي هو مشكل كوفيد للوقوف على حاجيات المنطقة ويقوم سي بهيم الاتحاد عامل فيها بطل ويحمل في المسؤوليات لرئس الحكومة فما هكذا درار الحوارات...ورئيس الحكومة احسن ما عمل مقاطعة الاجتماع خلي بهيم الاتحاد يتصرف في الجهة كي اصبحوا هم الحكومة الفعلية في البلاد

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 13h 30m |           
الرجال معدن
والمثل الأول: وزير المالية أمام النئب الرحوي في قاععة البرلمان
والمثل الثاني أكثر من عشرون ساعة والسب والشتم يتهاطل والغنوشي صامدا هادئا ومنصطا

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 13h 09m |           
عادي جدا، "نورمال"، لا تستغرب في شيء من ركاكة، من هم من أطفال بورقيبة و بن علي والعهد البائد

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 13h 06m |           
معناها "أشرب ولا طير قرنك" ومعناها "أقعد انبح وحدك"؟؟؟
هذا مؤشّر خطير، يتبيّن من هاته الحادثة أن رئيس الحكومة لا يهتم بمشاكل المواطنين ولا هو مستعد حتى لسماعهم ... ولا هو بمحاور ولا هو بديمقراطي أصلا؟؟؟
ولذالك سؤالي الوحيد له: إذا تتنقّل في الجيهات، ولم تهْتم بمشاكلها ولا تسمع تضمّر ومشاغل أهاليها ولم تخاطبهم بالّتي هيّ أحسن، ولا تحاول بعث ذرّة أمل في قلوبهم وحياتهم ومستقبلهم... فلماذا؟ لماذا؟لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



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