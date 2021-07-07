رئيس الجمهورية يتحول إلى باجة لتقديم واجب التعزية للطبوبي في وفاة والده

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 7 جويلية 2021، إلى منطقة العبابسية من ولاية باجة لتقديم واجب العزاء للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على إثر وفاة والده.وأعرب رئيس الدولة عن خالص عبارات المواساة لعائلة الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.