   Om Kalthoum - ثورة الشك  

رئيس الجمهورية يتحول إلى باجة لتقديم واجب التعزية للطبوبي في وفاة والده

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 22:03 قراءة: 0 د, 20 ث
تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 7 جويلية 2021، إلى منطقة العبابسية من ولاية باجة لتقديم واجب العزاء للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على إثر وفاة والده.

وأعرب رئيس الدولة عن خالص عبارات المواساة لعائلة الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228880

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 06h 07m |           
كلمتني نادية هههههههههههههه

اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين



Amir1  ()  |Mercredi 07 Juillet 2021 à 21h 09m |           



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