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رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 15:40 قراءة: 0 د, 27 ث
تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم صباح اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 بقصر قرطاج، أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة بتونس وهم على التوالي:

1) Ibrahim SY SAVANÉ، ســـفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الكوت ديفوار،
2) Veselin DYANKOV، ســـفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية بلغاريا،

3) Çaglar Fahri ÇAKIRALP، ســـفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية تركيا،
4) Samuel DJOBO، ســـفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الكاميرون،
5) Asari Edem ALLOTEY، ســـفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

وجرى هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي.

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