بوغلاب لقيس سعيد: عندك عام ونص تاخذ في 30 مليون بش تقولنّا ما ثماش ميترو ؟؟ ‎‎

عبّر الجمعة 2 جويلية، الاعلامي محمد بوغلاب عن غضبه من تصريحات رئيس الجمهورية خلال زيارة وزارة الداخلية و المستشفى العسكري .
وقال بوغلاب "أتساءل هل رئيس الجمهورية فاهم دورو ووظيفتو ولا لا وكان يعتبر كلامي مس من ذات سيادة رئيس الجمهورية يحطني في الحبس".
وتابع موجها كلامه لرئيس الجمهورية "كي يقول خيارات غير موفقة، انت وينك مو عيط لرئيس الحكومة..اعمل اجتماع مجلس الأمن القومي وعدّل في القرارات".
وأشار الى حديث رئيس الجمهورية عن عدم وجود ميترو لنقل المواطنين وخاطبه قائلا "..كي غايضك الميترو كلمت وزير النقل انت رئيس جمهورية موش عمدة الكباريه تعديت ما لقيتش ميترو متأسف على الناس".
وتابع غاضبا "السيد الرئيس ياخذ في 30 الف دينار وما تنازل على حتى دينار ملي بدات الكورونا بش يعاين الي ما ثماش ميترو".
وخاطب قيس سعيد قائلا "انت تطلع في الكورتاج الرئاسي بعد آما شنوة شعملت بش تغير الواقع؟؟؟...تجي تو تعمل بلوكاج كامل وتحكي علي نهبو البلاد...هوما نهبو وانت هاك قاعد تقتل فينا".
كما أشار بوغلاب الي انتقاد رئيس الجمهورية لقرارات اللجنة العلمية بقوله ان بعض قراراتهم غير علمية وعلق بوغلاب "...نقلو اقل واحد في اللجنة قاري أكثر منك 5 سنين ...هكة الرئيس يحكي عالاطباء.؟؟؟".
وقال بوغلاب "أتساءل هل رئيس الجمهورية فاهم دورو ووظيفتو ولا لا وكان يعتبر كلامي مس من ذات سيادة رئيس الجمهورية يحطني في الحبس".
وتابع موجها كلامه لرئيس الجمهورية "كي يقول خيارات غير موفقة، انت وينك مو عيط لرئيس الحكومة..اعمل اجتماع مجلس الأمن القومي وعدّل في القرارات".
وأشار الى حديث رئيس الجمهورية عن عدم وجود ميترو لنقل المواطنين وخاطبه قائلا "..كي غايضك الميترو كلمت وزير النقل انت رئيس جمهورية موش عمدة الكباريه تعديت ما لقيتش ميترو متأسف على الناس".
وتابع غاضبا "السيد الرئيس ياخذ في 30 الف دينار وما تنازل على حتى دينار ملي بدات الكورونا بش يعاين الي ما ثماش ميترو".
وخاطب قيس سعيد قائلا "انت تطلع في الكورتاج الرئاسي بعد آما شنوة شعملت بش تغير الواقع؟؟؟...تجي تو تعمل بلوكاج كامل وتحكي علي نهبو البلاد...هوما نهبو وانت هاك قاعد تقتل فينا".
كما أشار بوغلاب الي انتقاد رئيس الجمهورية لقرارات اللجنة العلمية بقوله ان بعض قراراتهم غير علمية وعلق بوغلاب "...نقلو اقل واحد في اللجنة قاري أكثر منك 5 سنين ...هكة الرئيس يحكي عالاطباء.؟؟؟".
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