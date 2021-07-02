قيس سعيد: حظر الجولان من اختصاص رئيس الجمهورية أو الولاة وعدة قرارات غير طبيعية

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه بعدد من المديرين العامين وإطارات وزارة الداخلية اليوم الخميس 1 جويلية 2021 على أنّ الوضع الصحي المتدهور وتفشي الوباء هما نتيجة اختيارات سياسية غير موفقة تقف وراءها لوبيات.وقال "في هذه المرحلة يجب اتخاذ قرار وطني شجاع وليس مثل هذه القرارات المرتبكة والمتخاذلة المرتبطة ببعض المؤسسات والأشخاص ممن نهبوا أموال تونس".وتابع رئيس الجمهورية "حظر الجولان لم يعط أي نتيجة ويجب في هذه المرحلة اتخاذ قرارات واقعية" حسب تعبيره.كما تطرّق رئيس الدولة إلى قرارات اللجنة العلميّة، معتبرا أنّ "بعض قراراتها غير علميّة أو تتخذ إجراءات يتم التراجع عنها".وأشار إلى تسجيل عديد الخروقات في المجال القانوني، قائلا "مثلا حظر الجولان من اختصاص رئيس الجمهورية أو الولاة وذلك في إطار السلطة الترتيبة.. فكيف لناطقة بسام لجنة علمية أن تعلن عنه في ندوة صحفيّة ؟"واستغرب قيس سعيّد من اتخاذ قرار حظر الجولان دون التنسيق مع وزارة النقل الأمر الذي جعل عديد المواطنين عاجزين عن العودة إلى منازلهم بعد الإنتهاء من عملهم، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارة النقل.