مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية يصادق على هبة لتونس بــــ500 مليون دولار

صادق مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية Millennium Challenge Corporation (MCC) بالإجماع مساء أمس الأربعاء 30 جوان 2021 بواشنطن، على هبة لفائدة الجمهورية التونسية بقيمة تناهز 500 مليون دولار سيتم توقيعها خلال هذا الشهر .. جويلية 2021.وستخصّص هذه الهبة لتمويل مشاريع تم تحديدها والإتفاق بشأنها في إطار لجنة قيادة مشتركة تونسية أمريكية برئاسة وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار تضم ممثلين من عدد من الوزارات المعنية بالمشاريع التي تم التركيز عليها في إطار الأولويات الوطنية وهي وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الفلاحة والموارد المائية.وستخصّص هذه التمويلات لمشروعي تطوير المنظومة اللوجستية للنقل البحري بميناء رادس وذلك في إطار تحسين مناخ الإستثمار وتسهيل المبادلات التجارية الدولية من جهة وتحسين التحكم والتصرف في الطلب على الموارد المائية التي تعد من أبرز تحديات تونس في المدى المتوسط والبعيد من جهة أخرى.وقد انطلقت مرحلة تطوير المشروع منذ موفى سنة 2016، وتم إطلاق المفاوضات الرسمية بين الطرفين خلال الزيارة الأخيرة التي أداها وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي إلى واشنطن بداية شهر ماي الماضي، حيث تم عقد إجتماع للغرض مع كبار مسؤولي مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية.