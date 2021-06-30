   Mounira Hamdi - كوكتيل  

بعد تعنيف موسي في البرلمان: الغنوشي يُندد ويُعلن رفضه للاعتداء على المرأة التونسية

Publié le Mercredi 30 Juin 2021 - 16:38 قراءة: 0 د, 54 ث
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رفضه وإدانته المطلقة لأي اعتداء يتعرض له أي نائب في البرلمان، وذلك في إشارة
إلى ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من اعتداء بالعنف من طرف النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك وفق ما صرح به المكلف بالإعلام لرئيس البرلمان.

وقال نفس المصدر أن الغنوشي يرفض الاعتداء على المرأة التونسي، وأكد أنه سيتم اتخاذ اجراءات في الحادثة على مستوى مكتب المجلس.


وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 30 جوان 2021، شهدت حالة من الفوضى اثر اعتداء النائب المستقل الصحبي سمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي.

وقام الصحبي سمارة بالاعتداء على عبير موسي، خلال الجلسة العامة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والوفد المرافق لها.

ويأتي اعتداء صحبي سمارة على زميلته بسبب اثارتها للفوضى وصراخها المتواصل لتعطيل عمل المجلس الا ان ما أقدم عليه غير مبرر وغير مقبول.
وقد عبر أغلب النواب عن تنديدهم بما قام به صحبي صمارة مشيرين الي أن عبير موسي تنتظر مثل هذه الأخطاء او الهدايا لاستثمارها سياسيا.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228472

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 30 Juin 2021 à 15h 59m |           
كيف يُندد ويُرفض الاعتداء على المرأة التونسية اذا كانت قد اعتدت على المجلس وعلى نواب الشعب والله سبحانه وتعالى يقول (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)

Amir1  ()  |Mercredi 30 Juin 2021 à 15h 56m |           
بالفوضى والصعلكة عطلت الزغراطة عمل مجلس نواب الشعب واعتدت على الجميع
بمكبرات الصوت...وقتها وين كان مكتب المجلس ورئيس المجلس...ينتظروا من وحدة "خرشية" "يكبر بيها أصلها"...يا ولادي فيقوا على رواحكم



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