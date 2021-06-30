بعد تعنيف موسي في البرلمان: الغنوشي يُندد ويُعلن رفضه للاعتداء على المرأة التونسية

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي رفضه وإدانته المطلقة لأي اعتداء يتعرض له أي نائب في البرلمان، وذلك في إشارةإلى ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من اعتداء بالعنف من طرف النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك وفق ما صرح به المكلف بالإعلام لرئيس البرلمان.وقال نفس المصدر أن الغنوشي يرفض الاعتداء على المرأة التونسي، وأكد أنه سيتم اتخاذ اجراءات في الحادثة على مستوى مكتب المجلس.وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 30 جوان 2021، شهدت حالة من الفوضى اثر اعتداء النائب المستقل الصحبي سمارة على رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي.وقام الصحبي سمارة بالاعتداء على عبير موسي، خلال الجلسة العامة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والوفد المرافق لها.ويأتي اعتداء صحبي سمارة على زميلته بسبب اثارتها للفوضى وصراخها المتواصل لتعطيل عمل المجلس الا ان ما أقدم عليه غير مبرر وغير مقبول.وقد عبر أغلب النواب عن تنديدهم بما قام به صحبي صمارة مشيرين الي أن عبير موسي تنتظر مثل هذه الأخطاء او الهدايا لاستثمارها سياسيا.