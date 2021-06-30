الديوانة تؤكد أنه ''لا توجد أية أجهزة تنفس اصطناعي عالقة أو لم يتم تسريحها''

أكدت الإدارة العامة للديوانة في بلاغها الصادر اليوم الأربعاء انه "لا توجد أية أجهزة تنفس اصطناعي عالقة أو لم يتم تسريحها" وذلك على خلفية مقطع الفيديو الذي تم نشره مساء أمس الثلاثاء 29 جوان 2021 على صفحة إحدى الإذاعات تحت عنوان "سمية دوار طبيبة تونسية مقيمة في ايطاليا تبادر بجلب أطباء مع تجهيزاتهم لمساعدة تونس".وورد في ذات البلاغ أنه و نظرا لما احتواه تدخل المواطنة المذكورة في هذا الفيديو من معطيات مفادها حجز مصالح الديوانة لعدد 125 جهاز تنفس تم توريدها في إطار هبة دون تحديد المصلحة الديوانية المعنية،سارعت الإدارة العامة للديوانة بالتقصي والبحث في الموضوع حيث تم الاتصال بكافة المكاتب الحدودية للديوانة وتبين انه لا أساس له من الصحة.هذا ودعت الإدارة العامة للديوانة وسائل الإعلام إلى التثبت في المعطيات التي تتولى نشرها للعموم و تضع على ذمتها مصالح الإتصال و الإعلام للإجابة عن كل تساؤلات أو استفسارات.و من جهة أخرى بينت الإدارة العامة للديوانة أن مصالحها تولي أهمية قصوى لتسريح المعدات و المواد الصحية بالتنسيق مع الهياكل العمومية ذات الصلة بوزارة الصحة أو بالاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي خاصة في هذا الظرف الصحي الحساس.ودعت المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في إرسال هبات إلى تونس، و لمزيد الاستفسار عن الإجراءات الجاري بها العمل، إلى الاتصال بالمصالح الديوانية الموجودة ارقامها و عناوينها الإلكترونية على موقع الواب الخاص بالإدارة على العنوان التالي : www.douane.gov.tn