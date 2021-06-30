معز بن غربية يناشد المهربين... خواتنا الكناطرية ما تخليوهاش بينا جيبولنا 2 ملاين جرعة تلاقيح

ناشد الاعلامي معز بن غربية في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك المهربين تهريب لقاحات كورونا عوض الثلاجات والتلفزات.ويبدو أن معز بن غربية يسخر من فشل الدولة في توفير اللقاحات.وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 28 جوان الجاري، 106 حالة وفاة و5256 إصابة جديدة بالفيروس ا.كما أفادت الوزارة يوم الثلاثاء أنه تم يوم الاثنين 28 جوان الجاري تطعيم 28193 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد المطعمين ضد كورونا الى 1793424 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقيح ضد كورونا منذ 13 مارس الماضيوأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن اجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 1260822 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا و532602 تلقوا الجرعة الثانيةوأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد "ايفاكس" لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ الى حدود الساعة 11 صباحا من يوم الثلاثاء 29 جوان الجاري 2842885 شخصا‏‏‏ ‏‏وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة الى التسجيل على منظومة التسجيل عن بعد ايفاكس."إنتم الي عمركم لاخليتوها بينا، في العيد الكبير تجيبولناالعلالش من الجزائر باش الزوالي يعيّد كيما الناس الكل؛ وقت العرس تجيبولنا التلفزة والفريجيدار والكليماتيزور وجهاز العروسة؛ تاقفو حتى مع الّي لاباس عليهم وتوصّلولهم الشكلاطة السويسرية والجبن الفرنساوي !يا اللي عمركم ما قصرتو في حقنا، كي الدولة تغلّي علينا الدخان، تتغششو وتجيبوهولنا ارخص بـ3 مرات.انتوما الي حتى المازوط توفروهولنا بنصف سومو وبجودة عالية. انتوما الي حتى دول شقيقة عاونتوها، بعتولها الماء والمقرونة والزيت والدواء وحتى الجعة الوطنية الممتازة !اليوم مستحقينلكم أكثر من أي وقت،حاجتنا بزوز ملاين جرعة تلقيح، من المستحسن يكون pfizer،و 2000 جهاز تنفس اصطناعي، و500 سرير إنعاش.خواتنا الكناطرية، ما تخليوهاش بينا كيما عملو هوما يرحم والديكم. الشدّة فيكم وفي ربّي."