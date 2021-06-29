زكرياء بوقيرة: اذا تواصل الوضع على ما هو عليه، يمكن أن نصل الي 200 وفاة يوميا بكورونا مع نهاية جويلية

جدّد الثلاثاء 29 جوان، الدكتور زكرياء بوقيرة دعوته لاقرار حجر صحي شامل يتواصل على مدى شهرين للعودة الي صفر حالة مصابة بكورونا.وفي مداخلة على اذاعة موزاييك، نبّه بوقيرة الي أن تونس اليوم هي ثاني دولة في العالم بعد البرازيل من حيث عدد الوفيات على كل مليون شخص.وأفاد بأن تونس تتجه نحو تصدّر قائمة دول العالم من حيث عدد الوفيات في حال تواصل الوضع على ماهو عليه ولم يتم اقرار الحجر الشامل.وكشف بوقيرة أنه وحسب دراسة لجامعة واشنطن فإن تونس قد تصل الي تسجيل 400 وفاة في اليوم مع نهاية شهر جويلية القادم مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية التي ستعلن عنها تونس ستكون في حدود 200 أو 230 شص يوميا الي حدود آخر جويلية.واعتبر بوقيرة أن تفادي ذلك لا يمكن أن يتم الا باعلان الحجر الصحي وقال "يمكن صحيح ما فماش فلوس بش نعملو حجر صحي أماما عندناش اكثر فلوس بش نواصلو نتعايشو مع الفيروس" مشدّدا على كلفة التعايش مع الفيروس أكثر بكثير من كلفة الحجر الصحي.وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 27 جوان الجاري، 83 حالة وفاة و1914 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 6542تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 14737حالة وفاة و 408931 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.كما أفادت الوزارة اليوم الثلاثاء أنه تم يوم الاثنين 28 جوان الجاري تطعيم 28193 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد المطعمين ضد كورونا الى 1793424 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقيح ضد كورونا منذ 13 مارس الماضيوأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن اجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 1260822 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا و532602 تلقوا الجرعة الثانيةوأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد "ايفاكس" لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ الى حدود الساعة 11 صباحا من اليوم الثلاثاء 29 جوان الجاري 2842885 شخصا‏‏‏ ‏‏وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة الى التسجيل على منظومة التسجيل عن بعد ايفاكس.