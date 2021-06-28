عامين سجنا في حق خطيبين بايعا داعش الارهابي وخططا للانضمام اليه اثر زواجهما

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة 25 جوان 2021 حكما بعامين سجنا في حق خطيبين بايعا تنظيم داعش الارهابي ونزّلا مقاطع فيديو واناشيد ومنشورات لداعش على موقعهما بالفايس بوك ممجدان التنظيم الارهابي المذكور.



وكشفت إحدى المحادثات التى جمعتهما أنهما خططا اثر زواجهما للنفير الي سوريا والانضمام الى تنظيم داعش الارهابي.



