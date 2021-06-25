رئيس الجمهوريّة يلتقي المشاركين في منتدى التمويل والاستثمار والتجارة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 25 جوان 2021 بقصر قرطاج، الوزراء الأفارقة الذين شاركوا في الدورة الرابعة لمنتدى التمويل والاستثمار والتجارة الذي ينتظم هذه السنة تحت إشراف رئيس الدولة. وحضر هذا اللقاء محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ونائبه المكلّف بالعلاقات الدولية.



وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية حسن توظيف الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تتوفّر عليها إفريقيا وفق تصوّر جديد لمنوال الاستثمار والتنمية بما يُمكّن من تحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة ويساعدها على مواجهات التحديات المختلفة التي تواجهها.

وأكّد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة ايجاد حلول مبتكرة لمشاكل القارة نابعة من إرادة دولها وشعوبها في إطار مقاربة جماعية تكرّس قيم الوحدة والتضامن.



