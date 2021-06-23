حمة الهمامي: الذين يحكمون تونس اليوم يرتكبون جريمة دولة في حق الشعب ولابد من محاسبتهم

وصف الثلاثاء 22 جوان، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالرئيس المستبد الذي يريد شعب قطيع.وقال حمة الهمامي خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الوطنية الأولى إن قيس سعيّد ليس لديه برنامج اقتصادي واجتماعي لتونس التي تعيش أزمة وهو بصدد خوض معاركه الخاصة.وأضاف حمة الهمامي " قيس سعيّد يدعو إلى حوار وطني وفق شروطه وهي أن يسايره البقية للعودة الى دستور 1959 و يتم تغيير النظام الانتخابي"، متسائلا " هل هذه أولوية المواطن التونسي الذي يعاني الفقر والخصاصة والارتفاع المشط في الأسعار".كما انتقد حمة الهمامي أيضا رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي واصافا إياهم بالفاشلين.. يرتكبون جريمة دولة في حق الشعب ولابد من محاسبتهم...