سنية الدهماني: عندنا رئيس خارج الزمن ...

علقت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" على لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رضا لينين الذي قاد حملته الانتخابية في قصر قرطاج.وقالت سنية الدهماني تعليقا على تصريح الرئيس بأنه خارج الزمن وغير واعي بحجم المسؤولية المناطة به".وتابعت سنية الدهماني " لقد انتهت الحملة الانتخابية واستغرب إصرار قيس سعيد على العودة لتلك الفترة متسائلة الا توجد أمور أهم خاصة واننا نواجه ازمة صحية واقتصادية".وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل مساء أمس بقصر قرطاج، الناشط السياسي وعضو حملة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية رضا شهاب المكي شهر رضا لينين.وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه رضا شهاب المكي انه "لا يوجد مهنة في بطاقة التعريف اسمها سياسي".وأشار رئيس الدولة إلى ان مفهوم السياسية في تونس حاليا إقترن بالصفقات والأكاذيب وكيف يلتقي أطراف الجوقة، وفق تعبيره.وأقر رئيس الجمهورية أن "السياسية فكر او مجموعة أفكار لإدارة الشان العام ولإسعاد الناس فلا تبكي ثكلى ولا يتألم مريض ولا يبكي يتيم ولا يتضور احد جوعا وهي خدمة المجموعة العامة بناء على إرادتها وليس بناء على إرادتنا".هذا وقال رئيس الدولة ان عقارب الساعة تدور وهناك من يحركها لإستنزاف القوة ولإفشال المشروه لكن مصير الإنسانية كلها سيتغير في العقود القادمة".وأكد أنه وجد عقبات كثيرة أكثر من ما كان يتوقع من الداخل من داخل الاجهزة الموجودة، حسب قوله.