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نشر فيديو 'مغلوط' حول شحنة قمح فاسدة: إدراج شخص بالتفتيش في سوسة بتهمة الإيهام بجريمة ونشر أخبار زائفة

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 18:32 قراءة: 0 د, 34 ث
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية في سوسة جابر الغنيمي، عشية اليوم، في تصريح لاذاعة شمس آف آم انه تم إدراج شخص في التفتيش لنشره فيديو مغلوط حول وصول شحنة قمح فاسدة لميناء سوسة.

وأقر جابر الغنيمي أنه وبعد إجراء الأبحاث، اكدت التحريات والتحاليل ان الحبوب سليمة ومطابقة للمعايير والمواصفات.


وأفاد ان هذه الشحنة من القمح تحت اشراف ديوان الحبوب وتم جلبها من رومانيا وهي سليمة.

وعلى ذلك، أشار الغنيمي إلى انه وإثر ثبوت سلامة الحبوب تم إستدعاء من قام بنشر الفيديو للمثول أمام القضاء ليقدم أدلة على ما نشره إلا أنه تخلف ولم يقدم أي دليل لذلك تم إدراجه في التفتيش بتهمة الإيهام بجريمة ونشر أخبار زائفة من شانها تعكير الصفو العام.

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