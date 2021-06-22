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محمد عمار ينسحب من رئاسة الكتلة الديمقراطية‎‎

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 11:35 قراءة: 0 د, 59 ث
أعلن النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار انسحابه من رئاسة الكتلة الديمقراطية، مفسرا ذلك بظروفه العائلية التي حتمت عليه البقاء بالخارج.

واكد عمار في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم انه سيقدم في وقت لاحق استقالته الى رئاسة مجلس نواب الشعب، مضيفا ان النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش سيتولى رئاسة الكتلة خلال الفترة النيابية الحالية وستؤول الرئاسة الى حركة الشعب في الفترة النيابية اللاحقة، على حد قوله.


وكانت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أكدت الجمعة 4 جوان، أن المكتب السياسي للحزب طالب محمد عمار بالاستقالة من رئاسة الكتلة بعد التسريبات الأخيرة.

وأوضحت عبو في تصريح اعلامي أن المكتب السياسي قد لاحظ أن محمد عمار لا يمكن أن يكون رئيسا للكتلة لأنه ارتكب عددا من الأخطاء على غرار تصريحاته، ليبقى أكبر خطأ ارتكبه هو استقباله لراشد الخياري في منزله.

وشددت على أن المكتب السياسي رأى بأن محمد عمار يجب أن يحاسب عن أخطائه ...


كما كان قياديون من حزب التيار أكدوا في تصريحات متفرقة في شهر ماي 2021 أنهم دعوا محمد عمّار إلى الاستقالة من رئاسة الكتلة الديمقراطية على إثر إدلائه ببعض المواقف والتصريحات التي اعتبروها مخالفة لمبادئ الحزب.

وتضم الكتلة الديمقراطية 38 نائبا، عن حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب ويتم انتخاب رئيس للكتلة بالتناوب بينهما.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 227991

Ahmed01  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 17h 03m |           
ليس عيبا ـ بل هو دارج ـ أن ينخدع الطيّب من الناس بالخِبّ الخسيس

والخبّ ـ وقد عرفه الناس ـ يستحي الخُلُق أن يذكر دناءته

Aziz75  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 14h 12m |           
وقع طرده لا لأنه أستقبل الخياري في منزله، هذا ليس بعيب، الحقيقة لأنه وقع في الفخ. مثل الفأر. على الأقل لا تكذبي. جسم البغال و عقل العصافير. ورغم هذا يحبوا قيادة البلاد بمراهقين في السياسة. لعب صغار

Sarramba  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 12h 33m |           
يه يبقى في الخارج والشهرية ديمة تمشي؟؟؟؟

Karimyousef  (France)  |Mardi 22 Juin 2021 à 11h 32m |           
الخطأ ليس في استقبال الخياري و لكن في فضح ممارسات بعض قيادات التيار و على راسهم عبو



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