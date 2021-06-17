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الزغيدي: بعد اطلاق سراح القروي الرئيس دار في الحياصة حول الحوار وباش يفوّر القضاء

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 10:19 قراءة: 0 د, 41 ث
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن التيار الديمقراطي أصبح أكثر وعيا بان نهج رئيس الجمهورية قيس سعيد سينتهي بالبلاد إلى مصير مجهول.

وأضافت سنية الدهماني " ما تردد عن توجه قيس سعيّد لاستفتاء شعبي لتنقيح الدستور لن تقبله حركة النهضة ولن يحظى بأغلبية في البرلمان وبالتالي فهي دعوة خاسرة قبل أن تبدأ".


من جانب آخر قال الإعلامي مراد الزغيدي أن لديه معلومات مؤكدة حول غضب الرئيس من خروج نبيل القروي من السجن مضيفا " الرئيس يريد تفوير القضاء".
واضاف مراد الزغيدي " بعد اطلاق سراح نبيل القروي الرئيس " دار في الحياصة" بخصوص الحوار الوطني".
المحامية سنية الدهماني أضافت من ناحيتها أن من المفروض أن يكون الرئيس قيس سعيّد سعيد لتطبيق محكمة التعقيب القانون لا العكس...

الفيديو: الدقيقة 7




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 227693

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 10h 58m |           
محاولات التيار الديمقراطي التنصل من استغلالهم لقيس سعيد وسعيهم لتسليطه على خصومهم والاستيلاء به أو معه على السلطة وقد بدء يتبين لهم زيغ نظرتهم

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 10h 32m |           
رئيس تافه ليس له نظرة مجتمعية او برنامج سياسي او اقتصادي او جمع الفرقاء و وحدة البلاد

Karimyousef  (France)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 10h 27m |           
"ما معني "دار في الحياصة

Karimyousef  (France)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 10h 18m |           
خروج نبيل القروي من السجن هو انتصار للقضاء . لا أدري لماذا كل هذا التشفي في منافس سياسي. على رئيس الدولة ان يستمع الى الاخرين و ان يكف عن الخطابات



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