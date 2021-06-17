الزغيدي: بعد اطلاق سراح القروي الرئيس دار في الحياصة حول الحوار وباش يفوّر القضاء

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن التيار الديمقراطي أصبح أكثر وعيا بان نهج رئيس الجمهورية قيس سعيد سينتهي بالبلاد إلى مصير مجهول.وأضافت سنية الدهماني " ما تردد عن توجه قيس سعيّد لاستفتاء شعبي لتنقيح الدستور لن تقبله حركة النهضة ولن يحظى بأغلبية في البرلمان وبالتالي فهي دعوة خاسرة قبل أن تبدأ".من جانب آخر قال الإعلامي مراد الزغيدي أن لديه معلومات مؤكدة حول غضب الرئيس من خروج نبيل القروي من السجن مضيفا " الرئيس يريد تفوير القضاء".واضاف مراد الزغيدي " بعد اطلاق سراح نبيل القروي الرئيس " دار في الحياصة" بخصوص الحوار الوطني".المحامية سنية الدهماني أضافت من ناحيتها أن من المفروض أن يكون الرئيس قيس سعيّد سعيد لتطبيق محكمة التعقيب القانون لا العكس...