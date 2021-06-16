وزير الدفاع الوطني يستقبل رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي

التقى ظهر اليوم وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي بمقر الوزارة رئيس مكتب الحرس الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية الجنرال “Daniel Hokanson”بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس “Donald Blome”.وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكٌ مميز لتونس بإعتبار العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، معبرًا عن أمله في أن يتواصل التعاون العسكري في مناخ من الثقة المتبادلة في مجال التكوين والتدريب بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة.من جهته ثمّن الجنرال “Daniel Hokanson”المستوى الذي بلغه التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري، منوها بالجهود التونسية في مجال حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبالنجاحات المسجلة في المجال.كما كان للجنرال “Daniel Hokanson” لقاء مع رئيسي أركان جيشي البرّ والطيران تمحور حول السبل الكفيلة بدعم التعاون بين تونس وولاية “wyoming” الأمريكية في إطار مخطط التعاون الثنائي.