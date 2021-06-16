   Warda - انده عليك  

غازي الشواشي: الطبوبي أبلغنا أن الرئيس قبل بالابقاء على المشيشي مع التخلي على الوزراء المرفوضين

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 13:43 قراءة: 0 د, 41 ث
كشف الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار ببرنامج "ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " موزاييك " ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ابلغ الحزب بان رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل ببقاء هشام المشيشي على راش الحكومة لكن اشترط تحوير وزاري عميق والتخلي عن الوزراء المرفوضين.
واضاف الشواشي " لا نعتقد أن الحل الذي اقترحه الرئيس يمكن أن يكون مخرجا.. حكومة هشام المشيشي انتهت وعليها الرحيل..
وتابع الشواشي " لا أعتقد أن الرئيس دخل منطق الصفقات.. هو يجتهد لإيجاد حل للأزمة.. لكن لا نعتقد أن حلّه مناسب.
من جانب اخر نفى المشيشي تورط التيار في إدخال نبيل القروي الى السجن مضيفا " نتمنى أن يقبل القروي بكل قرارات القضاء.. ما يقولوش سجين سياسي هذا لا يليق.. هو سجين حق عام من أجل قضايا حق عام..



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227651



En continu

Toutes les news
.
.

الأربعاء 16 جوان 2021|5 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:42 16:12 12:27 05:00 03:08
35°
 34° % 22 :الرطــوبة
تونــس 22°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
34°-2235°-2337°-2340°-2640°-27
Babnet Tunisie Special Euro
  14h00: Finlande - Russie
  17h00: Turquie - Pays de Galles
  20h00: Italie - Suisse
  • Avoirs en devises
    21192,7

  • (15 juin)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,34828 DT        1$ =2,78635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juin)   877,4 MDT