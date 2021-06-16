غازي الشواشي: الطبوبي أبلغنا أن الرئيس قبل بالابقاء على المشيشي مع التخلي على الوزراء المرفوضين

كشف الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في حوار ببرنامج "ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " موزاييك " ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ابلغ الحزب بان رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل ببقاء هشام المشيشي على راش الحكومة لكن اشترط تحوير وزاري عميق والتخلي عن الوزراء المرفوضين.واضاف الشواشي " لا نعتقد أن الحل الذي اقترحه الرئيس يمكن أن يكون مخرجا.. حكومة هشام المشيشي انتهت وعليها الرحيل..وتابع الشواشي " لا أعتقد أن الرئيس دخل منطق الصفقات.. هو يجتهد لإيجاد حل للأزمة.. لكن لا نعتقد أن حلّه مناسب.من جانب اخر نفى المشيشي تورط التيار في إدخال نبيل القروي الى السجن مضيفا " نتمنى أن يقبل القروي بكل قرارات القضاء.. ما يقولوش سجين سياسي هذا لا يليق.. هو سجين حق عام من أجل قضايا حق عام..