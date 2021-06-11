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حمام الأنف: الاطاحة ب6 عناصر اجرامية خطيرة روعت المواطنين

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 21:33 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على 6 عناصر اجرامية خطيرة روعوا المواطنين بالبراكاجات تحت التهديد بأسلحة بيضاء وافتكاك اموالهم وهواتفهم الجوالة أحدهم مفتش عنه في عديد القضايا ومطلوب لعدة جهات أمنية وقضائية في قضايا سلب وعنف شديد وتحويل الوجهة .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم .

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