عقب إعفائه من منصبه: سفير تونس السابق في الأمم المتحدة قيس قبطني يرفع شكايتين

أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث أولية في موضوع شكياتين تقدم بهما سفير تونس السابق في الأمم المتحدة قيس قبطني متعلقة بتظلم من الإساء له والتشهير به ونسبة أمور غير صحيحة في حقه حسب ما أكده مصدر قضائي لاذاعة شمس أف اموللتذكير فإن القبطني كان قد قدم استقالته من السلك الديبلوماسي بعد ان تم إعفاؤه من مهامه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.وكان القبطني شغل منصب سفيرالأمم المتحدة في تونس لمدة 5 أشهر فقط وبعدها تمت إقالته..وحسب نفس المصدر فإن الابحاث شارفت على الانتهاء