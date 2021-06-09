وزارة الصحة تكذّب عماد بوخريص وتؤكد ان الحديث عن جرعات منتهية الصلوحية من لقاح استرازينكا لا أساس له من الصحة

أصدرت الاربعاء 9 جوان وزارة الصحية بيانا أكدت من خلاله انّ ما يتمّ تداوله من اخبار مفادها ان 20 الف جرعة من لقاح أسترا زينيكا قد انتهت صلوحيّتها لا اساسا له من الصحّة.وشددت الوزارة على أن كل اللقاحات تستعمل في الاجال المضبوطة لها وهي آمنة وفعّالة وسليمة، وحذّرت من خطورة الزجّ بالحملة الوطنية للتلقيح في الصراعات السياسية.يذكر أن رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال عماد بوخريص، تحدث عن وجود حوالي 20 الف جرعة من لقاح استرازينكا منتهية الصلوحية وقال ان الهيئة نبهت الوزارة الي ذلك.