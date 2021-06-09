برهان بسيّس: تصريح عماد بوخريص بشأن تلقيح التونسيين ب20 ألف جرعة كورونا فاسدة بلاهة في تصفية الحسابات السياسية

علّق الأربعاء 9 جوان، الإعلامي برهان بسيّس على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد المقال عماد بوخريص والتي قال فيها أنه تم تلقيح التونسيين ب20 ألف جرعة لقاح أسترزينيكا منتهية الصلوحية.
واعتبر برهان بسيّس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن هاته التصريحات تدخل في باب تصفية الحسابات السياسية ضدّ الحكومة التي أقالته، مشيرا الى أن مثل هذه التصريحات التي تأتي بعد الإقالة وليس قبلها ضرب من البلاهة في تصفية الحسابات.
وكانت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح بوزارة الصحة، أحلام قزارة، نفت، اليوم الأربعاء، "استعمال اي جرعة من جرعات لقاح أسترازينكا منتهية الصلوحية".
وأوضحت قزارة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان عمليات التطعيم بلقاح استرزينكا قد تمت كلها قبل تاريخ انتهاء صلوحية اللقاح.
وجاءت تصريحات قزارة ردا على ما كشفه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال، عماد بوخريص، في تصريح اعلامي اليوم، أن أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح استرازينكا انتهت مدة صلوحيتها يوم 31 ماي 2021، مشيرا الى أن الهيئة تدخلت ونبهت وزارة الصحة الى ذلك.
وفي ما يلي تدوينة برهان بسيّس:
" يعني بلاد شادة في كحة في حكاية التلقيح... شطر التوانسة موش مقتنعين انو التلقيح هو الحل في مواجهة الوباء و مخاخهم معبية بالاشاعات الساذجة يجي السيد الرئيس المقال متع هيئة مكافحة الفساد وفي إطار عركة سياسية ضد الحكومة الي اقالتو يقول للتوانسة انو بلغت لمسامعو بالسمع انو تم تلقيح شعبنا الكريم بحوالي عشرين ألف جرعة فاسدة منتهية الصلوحية!!!
فتح تحقيق في الموضوع حاجة أكيدة وعاجلة... كان صحيح مصيبة وكان موش صحيح مصيبة مضاعفة انو وصلنا للدرك الاسفل هذا من البلاهة في تصفية الحسابات السياسية."
واعتبر برهان بسيّس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن هاته التصريحات تدخل في باب تصفية الحسابات السياسية ضدّ الحكومة التي أقالته، مشيرا الى أن مثل هذه التصريحات التي تأتي بعد الإقالة وليس قبلها ضرب من البلاهة في تصفية الحسابات.
وكانت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح بوزارة الصحة، أحلام قزارة، نفت، اليوم الأربعاء، "استعمال اي جرعة من جرعات لقاح أسترازينكا منتهية الصلوحية".
وأوضحت قزارة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان عمليات التطعيم بلقاح استرزينكا قد تمت كلها قبل تاريخ انتهاء صلوحية اللقاح.
وجاءت تصريحات قزارة ردا على ما كشفه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال، عماد بوخريص، في تصريح اعلامي اليوم، أن أكثر من 20 ألف جرعة من لقاح استرازينكا انتهت مدة صلوحيتها يوم 31 ماي 2021، مشيرا الى أن الهيئة تدخلت ونبهت وزارة الصحة الى ذلك.
وفي ما يلي تدوينة برهان بسيّس:
" يعني بلاد شادة في كحة في حكاية التلقيح... شطر التوانسة موش مقتنعين انو التلقيح هو الحل في مواجهة الوباء و مخاخهم معبية بالاشاعات الساذجة يجي السيد الرئيس المقال متع هيئة مكافحة الفساد وفي إطار عركة سياسية ضد الحكومة الي اقالتو يقول للتوانسة انو بلغت لمسامعو بالسمع انو تم تلقيح شعبنا الكريم بحوالي عشرين ألف جرعة فاسدة منتهية الصلوحية!!!
فتح تحقيق في الموضوع حاجة أكيدة وعاجلة... كان صحيح مصيبة وكان موش صحيح مصيبة مضاعفة انو وصلنا للدرك الاسفل هذا من البلاهة في تصفية الحسابات السياسية."
Commentaires
6 de 6 commentaires pour l'article 227237