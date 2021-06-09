شملت الابحاث فيها عدة إطارات سابقة بوزارة الداخلية... هذا ما قرره القضاء في قضية احداث الخبز

باب نات -

باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما عرف بملف قضية احداث الخبز 1984 بتونس الكبرى .بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك في القضية وهم إطارات سابقة بوزارة الداخلية لم يحضر سوى متهم فقط وحضر محاميه عميد المحامين السابق محمد فاضل محفوظ.بالمناداة على المتضررين حضر 7 أشخاص وقد تم الأستماع لهم.المحكمة قررت أثر ذلك تأخير القضية لحضور بقية المتهمين.