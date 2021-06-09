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شملت الابحاث فيها عدة إطارات سابقة بوزارة الداخلية... هذا ما قرره القضاء في قضية احداث الخبز

Publié le Mercredi 09 Juin 2021 - 10:46 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما عرف بملف قضية احداث الخبز 1984 بتونس الكبرى .

بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك في القضية وهم إطارات سابقة بوزارة الداخلية لم يحضر سوى متهم فقط وحضر محاميه عميد المحامين السابق محمد فاضل محفوظ.


بالمناداة على المتضررين حضر 7 أشخاص وقد تم الأستماع لهم.


المحكمة قررت أثر ذلك تأخير القضية لحضور بقية المتهمين.

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