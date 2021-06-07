   Gharsa - تراث  

مستشار رئيس الجمهورية : قيس سعيد لم يعرقل اي زيارة خارجية للمشيشي

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 33 ث
قال وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية قيس سعيد ان الرئيس لم يتورط أبدا في عرقلة الزيارات الخارجية لرئيس الحكومة بما فيها زيارته لقطر.
وأضاف الحجام " ليس من اخلاقنا ولا قيمنا بأن نقوم بهذه التجاوزات ".
وأكد وليد الحجام ان رئاسة الجمهورية لم ترد لان التهم لم تأتي من مؤسسات رسمية كمؤسسة رئاسة الحكومة بل من أطراف غير رسمية مقربة منه.


يذكر أن تونس تعاني أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227130

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Lundi 07 Juin 2021 à 21h 27m |           
ليس هناك قرار رسمي و معلن يخوّل له التحدّث باسم رئاسة الجمهورية.....هوليس ناطقا رسميا باسمها،على علمنا.....ويقول نحن في الرئاسة...من هم؟



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