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محامية ليلى الطرابلسي: "لا نية لمنوبتي للكشف عن اسرار الاحداث الهامة التي شهدتها تونس"

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 10:22 قراءة: 0 د, 54 ث
نفت محامية أرملة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي أن تكون منوّبتها قد أدلت بحوار تكشف فيه عن جملة من الأحداث الهامة التي شهدتها تونس خلال أحداث الثورة لبثّه في إحدى القنوات التلفزية.

وفي سياق متصل، أقرّت المحامية بوجود مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص ضمن الفريق العامل في برنامج تلفزي يبثّ على قناة تونسنا، الذي يقدّم نفسه كمقرّب منها حسب قولها.


وقالت المحامية مها شرف الدين الإثنين 7 جوان 2021، في تصريح لإذاعة "موزاييك" إنّ المكالمة لا تتضمّن أي أسرار، وأنّها كانت مكالمة عادية ولم تكن بهدف النشر. وأشارت في هذا الخصوص إلى إعتزام رفع دعوى قضائية نيابة عن موكلتها في حال تمّ نشر هذه المكالمة.

من جهة أخرى، كشفت أميرة شرف الدين أنّه لا نية لأرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في نشر مذكّراته.
كما نفت محامية ليلى الطرابلسي أن تكون منوبتها وراء تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية لزوجها.

وفي سياق آخر، فنّدت مها شرف الدين ما راج من أخبار حول زواج منوبتها من أمير سعودي ثري، مشيرة إلى أنّها ما زالت تحمل صفة أرملة الرئيس السابق وهي تعيش مع ابنها في السعودية.

المصدر موزاييك




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