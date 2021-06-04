المديرة العامة لليونسكو في زيارة رسمية إلى تونس

ستزور المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، تونس في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 جوان، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك في إطار الشراكة المبرمة بين تونس واليونسكو في مجالات التربية والثقافة، والتراث على وجه الخصوص.وستزور المديرة العامة عدة مواقع تراثية منها موقع قرطاج الأثري، الذي ترك بصمته في تاريخ سياسة حماية التراث التي تنتهجها كل من اليونسكو وتونس، وستفتتح مع وزير الشؤون الثقافية التونسي مؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي تترأسه تونس حالياً.وستقوم المديرة العامة في أثناء زيارتها إلى تونس بتحية أرواح المهاجرين، إبّان احتفال في بلدة جرجيس حيث ستقدم "شجرة السلام" إلى الفنان التشكيلي الجزائري، رشيد قريشي، لوضعها في "حديقة أفريقيا" التي أنشأها لتكون مقبرة للمهاجرين الذين خسروا حياتهم بطريقة مأساوية عند محاولتهم اجتياز البحر الأبيض المتوسط..وتقول المديرة العامة لليونسكو، في هذا الصدد: "منذ زمن بعيد والإنسانية تبدي عجزها وحتى لا مبالاتها أمام غرق نساء ورجال، فيشيح كثر بنظرهم عنهم؛ فبدفن من هلكوا، نجدد الأمل بالتعرف على هويتهم ونعيد إليهم كرامتهم"."شجرة السلام" هي عبارة عن تمثال منحوت لفنانة اليونسكو من أجل السلام وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة من أجل الدبلوماسية الثقافية، هيدفا سير، التي نحتت هذا التمثال على هيئة غصون متشابكة تحمل طيور حمام طليقة الجناحين. ويجسّد هذا العمل قيم السلام التي تنادي بها الأمم المتحدة.ويتخلل برنامج الزيارة أيضاً جولة للمديرة العامة في أحد المراكز القطاعية للتكوين في مهن الخدمات، وذلك قبل التوجه إلى موقع قرطاج الأثري برفقة كل من وزير الثقافة التونسي ومدير المعهد الوطني للتراث. وسوف تتوجه المديرة العامة أيضاً إلى جزيرة جربة من أجل زيارة كنيس الغريبة ومسجدَين من المساجد الإباضية المُدرجة في القائمة التمهيدية للمواقع التي تعتزم تونس ترشيحها للإدراج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.