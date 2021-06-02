اشتكوهم اعوان امن وتطوع له 16 محاميا ...عدم سماع الدعوى في حق 3 معطلين عن العمل ضمن تنسيقية "الانتداب حقي"

باب نات -

اصدرت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعدم سماع الدعوى في حق 3 معطلين عن العمل ضمن تنسيقية الانتداب حقي" رفع عليهم اعوان امن بباردو شكاية اتهموهم فيها بتعنيفهم والاعتداء عليهم خلال تنفيذ وقفة احتجاجية امام مجلس نواب الشعب المعطلين عن العمل ضمن تنسيقية الانتداب حقي.وقد تطوع 16 محاميا للدفاع عن المعطلين الثلاثة الموقوفين وبينوا انه وصمة عار على الحكومة أن ايقاف متخرجين من الجامعات فاقت بطالتهم 15 سنة ذنبهم الوحيد انهم طلبوا من النواب الذين انتخبوهم ملاقاتهم للمطالبة بتفعيل القانون المتعلق بانتداب الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات .وكانت التنسيقية الجهوية "الانتداب حقي" بولاية القصرين، نفذت صباح اليوم الجمعة، وقفة إحتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة رفقة جميع التنسيقيات الجهوية بباقي الولايات، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الثلاثة الذين تم إيقافهم يوم 25 ماي الفارط أثناء تنفيذهم لتحرك إحتجاجي وطني بساحتي باردو والقصبة، للمطالبة بتنزيل الأوامر الترتيبية للقانون عدد 38 لسنة 2020، القاضي بانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر في الوظيفة العمومية في الرائد الرسمي