   Om Kalthoum - رٌقّ الحبيب  

مطار تونس قرطاج 20 سنة سجنا في حق اجنبي أدخل كميات من المخدرات

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - حكمت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب20 سنة سجنا وخطية مالية ب20 الف دينار في حق اجنبي وجهت له تهم التوريد بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب،والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة ،وذلك على خلفية ضبطه خلال سنة 2019 وبحوزته كميات من المخدرات كان يخفيها في علب مخصصة للهدايا للتضليل ألا أنه بعرض امتعته على جهاز السكانير تم التفطن لكمية المخدرات المذكورة .

بالتحري معه تبين انه جلبها من فرنسا للتفريط فيها بالبيع في تونس لتجار المخدرات.


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