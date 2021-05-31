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Ooredoo تحتفل بتسليم سيارة Wallys Car

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 20:40 قراءة: 0 د, 29 ث
بلاغ صحفي -

احتفلت Ooredoo بتسليم سيارة Wallys Car للفائزة في مسابقة الشحن ونظّمت حفلا على شرفها.


أوفى المشغّل الأوّل في تونس بالتزاماته تجاه المشاركين في الألعاب الترويجية ودعّم الصناعة الوطنية من خلال اختيار إهداء سيارة صنعت في تونس لفائدة سعيدة الحظ الفائزة في مسابقة الشحن.

مكّنت اللعبة من اختيار فائزين كانت السيارة من نصيب أحدهما وقيمتها 43.100 دينار فيما تحصّل الثاني على راتب شهري بقيمة 1000 دينار طيلة سنة كاملة بقيمة جملية 12.000 دينار.

كان حفل تسليم السيارة مناسبة إضافية لدعم الثقة بين المشتركين والمشغّل الذي يواصل تقديم جوائز هامة في إطار ألعاب ومسابقات متنوعة.



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