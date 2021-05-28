الداخلية: القبض على 219 شخصا من أجل المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية

تمكنت وحدات الحرس الوطني بعدد من ولايات الجمهورية يوم 27 ماي 2021، من القاء القبض على 219 شخصا من أجل المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية:- تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل يوم 27 ماي 2021، بسواحل جهات منزل تميم وقليبية وبني خيار، من انقاذ 64 مجتازا للحدود البحرية خلسة وحجز مبالغ من العملة الأروبية.- تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير بسواحل معتمدية طبلبة، من إحباط عملية هجرة غير نظامية والقبض على 07 أشخاص (من بينهم شخص محل 06 مناشير تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحل حكم بالسجن لمدة 9 سنوات.- تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس من ضبط 79 مجتازا بسواحل مدينة المحرس (من بينهم شخصين مفتش عنهما) كما ألقت القبض على 17 شخصا (من جنسيات مختلفة) كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية على خلاف الصيغ القانونية.- تمكنت دورية تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية خلال نفس اليوم، من إنقاذ 34 مجتازا (من بينهما شخصين مفتش عنهما، أصيلي ولايات تونس ومدنين والمنستير) .- تمكنت دورية تابعة لمركز حرس المرور بالشابة من القبض على 05 أشخاص، اعترفوا بأنهم حلّوا بالجهة من أجل المشاركة في عملية هجرة غير نظامية.- تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بغار الملح من ولاية بنزرت من القبض على 03 أشخاص بصدد التحضير للمشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.- تمكنت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي من ضبط 07 أشخاص كانوا يعتزمون التسلل لإحدى البواخر التجارية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة.- باشرت ذات الوحدة قضية عدلية موضوعها "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خفية" ضد 03 أشخاص آخرين وحجزت مركب بحري بحوزتهم بشاطئ رواد.بمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأن جميع الأشخاص.