ماهر مذيوب لسامية عبو: من يجب ان يخجل هو زعيمكم محمد عبو الذي دعا الي الانقلاب والاستعانة بالجيش

قال الخميس 27 ماي، القيادي بحركة النهضة ماهر مذيوب مخاطبا سامية عبو ان "من يجب ان يخجل اليوم هو زعيمكم محمد عبو الذي دعا الي الانقلاب والاستعانة بالجيش.
واثار ذلك غضب سامية عبو التي قالت ان محمد عبو لم يعد له علاقة بالتيار ومن فضلك احترم محمد عبو كيف يجي احكي عليه مشددة على ان الانقلاب الحقيقي هو ما عاشته البلاد منذ وصول النعضة الي السلطة.
يذكر أن الامين العام السابق للتيار الديمقراطي و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة الفساد ، محمد عبو، كان عبّر في ديسمبر 2020 عن مساندته لنشر قوات الجيش الوطني في كل المدن بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و اعتبر عبو أن رئيس الجمهورية يمكنه النظر بمعية وزير الداخلية في وضع الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الدولة تحت الإقامة الجبرية إلى حين عودة القضاء إلى عمله.
قال عبّو "أنا لست مع الانقلابات لكنني مع أن يستعمل رئيس الجمهورية كل الأجهزة التي تحت سلطته وأن يتصدّى للعصابات ولا يتركها تحكم في الدولة".
وتابع قائلا "لازم ناس تحس الي ثمة دولة وعلى رئيس الجمهورية بعد نشر قوات الجيش أن يتصل بوزير الداخلية لوضع سياسيين فاسدين في الاقامة الجبرية" مشيرا إلى أن ذلك أمر قانوني.
واثار ذلك غضب سامية عبو التي قالت ان محمد عبو لم يعد له علاقة بالتيار ومن فضلك احترم محمد عبو كيف يجي احكي عليه مشددة على ان الانقلاب الحقيقي هو ما عاشته البلاد منذ وصول النعضة الي السلطة.
يذكر أن الامين العام السابق للتيار الديمقراطي و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة الفساد ، محمد عبو، كان عبّر في ديسمبر 2020 عن مساندته لنشر قوات الجيش الوطني في كل المدن بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
و اعتبر عبو أن رئيس الجمهورية يمكنه النظر بمعية وزير الداخلية في وضع الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الدولة تحت الإقامة الجبرية إلى حين عودة القضاء إلى عمله.
قال عبّو "أنا لست مع الانقلابات لكنني مع أن يستعمل رئيس الجمهورية كل الأجهزة التي تحت سلطته وأن يتصدّى للعصابات ولا يتركها تحكم في الدولة".
وتابع قائلا "لازم ناس تحس الي ثمة دولة وعلى رئيس الجمهورية بعد نشر قوات الجيش أن يتصل بوزير الداخلية لوضع سياسيين فاسدين في الاقامة الجبرية" مشيرا إلى أن ذلك أمر قانوني.
Commentaires
4 de 4 commentaires pour l'article 226470