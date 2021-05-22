الخليفي: إن لم نجد حلولا سياسية مع الرئيس هنالك حلول دستورية

قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في حوار على قناة حنبعل ان الحزب والطبقة السياسية تريد حلولا سياسية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لكن يبدو ان الاخير له تصورات أخرى.وأضاف أسامة الخليفي " لا يمكن ان نترك البلاد تغرق اقتصاديا وماليا بسبب تعنت بعض الجهات في الدولة على راسها رئيس الجمهورية".وقال الخليفي ان هنالك حلولا دستورية لمواجهة الأزمة بما فيها عرض تجديد الثقة في الحكومة امام البرلمان مضيفا " لن نسمح بمزيد تازيم الوضع لان ما يحصل ليس في صالح احد".وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.