سهام العيادي تعاين وضعية مركز التخييم والاصطياف بمرسى القصيبة ببنقردان

الإذن بفتح مركز التخييم والإصطياف بحاسي الجربي مع إقرار تعزيزه بالإطار العمالي الضروري

القسط الأول: أنجز وتم قبوله النهائي ويتكون من :

القسط الثاني يتضمن:

القسط الثالث: انتهت أشغاله بنسبة 100% وستضمن :

قسط رابع: أنجز وقابل للاستغلال ويتضمن الانارة الخارجية وتبليط الممرات

أكدت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي بعد معاينتها لوضعية مركز التخييم والاصطياف بمرسى القصيبة ببنقردان على اهمية وضع المقومات الضرورية لجعله مركز متكامل بما في ذلك توفير اطار عمالي و ماء ساخن و ربط شبكة الانترنت وتهيئة فضاء ترفيهي عائلي قبل ادراج اي اشغال تهيئة اضافية.حيث عاينت الوزيرة بمعية والي الجهة والوفد المرافق لهما:◾️جناح الاقامة الذي يضم 15 غرفة تتسع ل45 سرير وقع تهيئته بقيمة جملية قدرها 400أ.د◾️تهيئة فضاء رياضي بالعشب الاصطناعي رصدت له اعتمادات قدرها 120 ا.د◾️احداث قاعة رياضية متعددة الاختصاصات التي انطلقت اشغالها في افريل2021 و التي تتقدم بنسق بطيء.في إطار سلسلة الزيارات الميدانية المُخصصة لمعاينة وتشخيص واقع البنية الأساسية الشبابية والرياضية بالجهات ، ادت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي صباح اليوم الجمعة21 ماي 2021 زيارة ميدانية الى ولاية مدنين مرفوقة بوالي الجهة السيد الحبيب شواط والمندوب الجهوي وعضوي مجلس نواب الشعب عن الجهة السيدة هاجر بوزمي والسيد محمد الازهر الرمة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية والمجتمع المدني وعدد من الإطارات السامية للوزارة.واستهلت أولى محطاتها بمعاينة وضعية مركز التخييم والاصطياف بحي الجربي من معتمدية جرجيس الشمالية ، التي انتهت أشغال إحداثه المتضمنة ل4 أقساط بكلفة جملية قدرت ب5.277 م.د◾️جناح اداري◾️جناح ثقافي ترفيهي يُخصص للتنشيط الشبابي◾️مسكن وظيفي.◾️فضاء تخييم◾️مخازن◾️3 وحدات إقامة خاصة تضم كل منها مطبخ ووحدة صحية وغرف .◾️8 وحدات إقامة تضم كل واحدة منها 3 غرف ويتسع اجماليها ل91 سرير◾️مطعم◾️مطبخ◾️تهيئة الطرقات والشبكات المختلفة.◾️بناء سياجهذاوقررت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني اثر المعاينة :الاذن بوضع المركز حيز الاستغلال الفعلي انطلاقا من صائفة 2021 وامضاء قرار الفتح على عين المكانتوفير عدد 40 اطار عمالي في إطار آلية من آليات التشغيل لتيسير و تقديم الخدمات الضرورية من اقامة واعاشة وحراسة وتنظيفكما تكفلت الولاية بتعيين 4 اعوان حراسة بصفة فوريةتجهيز المركز بالمستلزمات اللوجستية والمعدات الضرورية باعتماد قدره 150 ألف دينار مع توفير سيارة مصلحة .توفير الارضية اللازمة لربط المركز وجميع مكوناته بشبكة الانترنت.