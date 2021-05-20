   Ali Riahi - عايش من غير أمل في حبك  

مشادة كلامية بين لطفي المرايحي ورياض جراد بسبب رئيس الجمهورية

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 22:02 قراءة: 0 د, 47 ث
دخل الأمين العام لاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في مشادة كلامية مع الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد.

وعبر جراد عن غضبه بنعت المرايحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بانه " ولا شيئ" في استعارة لكلمة يطلقها النائب الصافي سعيد.
وقال رياض جراد ان قيس سعيد انتخب من قبل 3 ملايين شخص في حين المرايحي انتخب بنسب ضئيلة.

ورد المرايحي على رياض جراد قائلا " تقدم انت في الانتخابات لنعرف حجمك السياسي".


وكان لطفي المرايحي انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب حواره على قناة فرنس 24 .

وقال لطفي المرايحي ان قيس سعيد سمح لنفسه بالتحدث عن الشأن الداخلي على قناة أجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن مضيفا " نعت الوضع الداخلي في البلاد بانه فاسد وهو امر سيضرب جهود جلب الاستثمار الأجنبي في مقتل.
وأضاف المرايحي " قيس سعيد المحدود في التفكير ارتكب جرائم بحق بلاده على قناة أجنبية".



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