مشادة كلامية بين لطفي المرايحي ورياض جراد بسبب رئيس الجمهورية

دخل الأمين العام لاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في مشادة كلامية مع الكرونيكور في قناة التاسعة رياض جراد.
وعبر جراد عن غضبه بنعت المرايحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بانه " ولا شيئ" في استعارة لكلمة يطلقها النائب الصافي سعيد.
وقال رياض جراد ان قيس سعيد انتخب من قبل 3 ملايين شخص في حين المرايحي انتخب بنسب ضئيلة.
ورد المرايحي على رياض جراد قائلا " تقدم انت في الانتخابات لنعرف حجمك السياسي".
وكان لطفي المرايحي انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب حواره على قناة فرنس 24 .
وقال لطفي المرايحي ان قيس سعيد سمح لنفسه بالتحدث عن الشأن الداخلي على قناة أجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن مضيفا " نعت الوضع الداخلي في البلاد بانه فاسد وهو امر سيضرب جهود جلب الاستثمار الأجنبي في مقتل.
وأضاف المرايحي " قيس سعيد المحدود في التفكير ارتكب جرائم بحق بلاده على قناة أجنبية".
وعبر جراد عن غضبه بنعت المرايحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد بانه " ولا شيئ" في استعارة لكلمة يطلقها النائب الصافي سعيد.
وقال رياض جراد ان قيس سعيد انتخب من قبل 3 ملايين شخص في حين المرايحي انتخب بنسب ضئيلة.
ورد المرايحي على رياض جراد قائلا " تقدم انت في الانتخابات لنعرف حجمك السياسي".
وكان لطفي المرايحي انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب حواره على قناة فرنس 24 .
وقال لطفي المرايحي ان قيس سعيد سمح لنفسه بالتحدث عن الشأن الداخلي على قناة أجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن مضيفا " نعت الوضع الداخلي في البلاد بانه فاسد وهو امر سيضرب جهود جلب الاستثمار الأجنبي في مقتل.
وأضاف المرايحي " قيس سعيد المحدود في التفكير ارتكب جرائم بحق بلاده على قناة أجنبية".
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