تونس تشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والاتصال 2021

شارك وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم الأربعاء 19 ماي 2021 في مائدة مستديرة وزارية تحت عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل مجتمعات واقتصادات شاملة ومرنة ومستدامة في الدول العربية" وذلك على هامش فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021 الذي يعقد من 17 إلى 21 ماي 2021 عن بعد.وشارك في تنظيم هذا المنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالتعاون الوثيق مع مختلف المتدخلين في خطة عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات.ويُعد هذا المنتدى أكبر تجمع سنوي لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية" على مستوى العالم حيث يمثل فرصة لتبادل المعلومات والمعرفة ومشاركة أفضل الممارسات مع تحديد الاتجاهات وتعزيز الشراكات إضافة إلى متابعة تنفيذ خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ 2005وفي مستهل كلمته أكّد محمد الفاضل كريّم بهذه المناسبة على إيمان تونس الراسخ بدور قطاع تكنولوجيات الاتصال في تطوير المجتمعات واقتصادياتها وتحقيق التنمية المستدامة مذكّرا في هذا السياق بالمراحل التي تخطتها بلادنا في المساهمة في مختلف المحطات الدوليّة الهامة المعنية بتطوير القطاع الرقمي على غرار القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2005 ومنتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع ICT4ALL (2006-2015) وأشغال الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA 2016) والندوة العالمية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (WTIS 17)، بالإضافة إلى تنظيم دورات سنوية لبناء القدرات في المنطقتين العربية والإفريقية حول المطابقة والترابط البيني في الفترة الممتدة بين (2010-2018). وقد تمّ تكريم بلادنا نتيجة لهذه المساهمات الفعّالة حيث تحصلت تونس على جائزة الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2019.وأشار الوزير بالمناسبة إلى نجاح تونس في اعتماد التكنولوجيات الرقمية الحديثة لمجابهة والحد من جائحة كورونا عبر اعتماد تطبيقات وحلول رقمية استفادت منها مختلف القطاعات الحيوية (الصحة، التربية، الشؤون الاجتماعية…).كما أشاد الوزير في هذا الصدد بالدور الهام الذي لعبه مختلف المتدخلين في القطاع حيث تظافرت كل الجهود من أجل إيجاد حلول عملية لمختلف الإشكاليات التي فرضتها الأزمة الصحية.وفي ختام كلمته، جدّد الوزير تعهد تونس من أجل العمل على دعم مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات خاصة المتعلقة منها بمجال تقييس الاتصالات مؤكدا في ذات السياق على دعم ترشح الخبير التونسي والدولي الدكتور بلال الجموسي لمنصب مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات للفترة 2023-2026 .