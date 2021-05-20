العياري: الرئيس يعرقل في الحكومة ويضر في البلاد

انتقد النائب ياسين العياري خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الخميس، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في قناة فرانس 24، وقوله إن الوضع في تونس لا يشجع على الاستثمار، واعتبر العياري أن ما قاله ''ليس زلة لسان''.وتابع ''أملك معلومات أن الرئاسة قامت بما في وسعها لتعطيل زيارة الوفد الحكومي لقطر ولإيطاليا.. الرئيس يعرقل في الحكومة ويضر البلاد''. كما أكد أنه يربط هذا التصريح ''بتعطيل التلاقيح وتعطيل زيارات الوفد الحكومي'' على حد تعبيره.وأضاف ''تصريح الأمس كارثي...كان مشى لابس مريول المغرب وقلهم استثمرو في المغرب خير''. وقال ''الرئيس ياخو في 30 مليون في الشهر لانو داخل في الديبلوماسية.. وهو قاعد يكور ضد فريقو''. وشدد ''رئيس الجمهورية يخدم ضد مصلحة التوانسيين''.كما انتقد العياري مهاجمة سعيد للفساد والفاسدين، وقال ''يحكي على الفساد ونادية عكاشة كل مرة لابسة حقيبة بخمسين مليون.. من أين لها هذا؟''.وشدد العياري على أن المتسبب في تعطيل البلاد اليوم هو رئيس الجمهورية بتعطليه تحويرا وزاريا لأشهر. وقال ''فما ناس تعارض سعيد لانو ضد الغنوشي، لكن فما ناس تعارضو لانها مع مصلحة البلاد''.وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.