   Jouini - عينك تقتل فيا  

العياري: الرئيس يعرقل في الحكومة ويضر في البلاد

Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 16:46 قراءة: 1 د, 10 ث
انتقد النائب ياسين العياري خلال استضافته في برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم الخميس، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد في قناة فرانس 24، وقوله إن الوضع في تونس لا يشجع على الاستثمار، واعتبر العياري أن ما قاله ''ليس زلة لسان''.

وتابع ''أملك معلومات أن الرئاسة قامت بما في وسعها لتعطيل زيارة الوفد الحكومي لقطر ولإيطاليا.. الرئيس يعرقل في الحكومة ويضر البلاد''. كما أكد أنه يربط هذا التصريح ''بتعطيل التلاقيح وتعطيل زيارات الوفد الحكومي'' على حد تعبيره.


وأضاف ''تصريح الأمس كارثي...كان مشى لابس مريول المغرب وقلهم استثمرو في المغرب خير''. وقال ''الرئيس ياخو في 30 مليون في الشهر لانو داخل في الديبلوماسية.. وهو قاعد يكور ضد فريقو''. وشدد ''رئيس الجمهورية يخدم ضد مصلحة التوانسيين''.

كما انتقد العياري مهاجمة سعيد للفساد والفاسدين، وقال ''يحكي على الفساد ونادية عكاشة كل مرة لابسة حقيبة بخمسين مليون.. من أين لها هذا؟''.

وشدد العياري على أن المتسبب في تعطيل البلاد اليوم هو رئيس الجمهورية بتعطليه تحويرا وزاريا لأشهر. وقال ''فما ناس تعارض سعيد لانو ضد الغنوشي، لكن فما ناس تعارضو لانها مع مصلحة البلاد''.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.

كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 226100

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 17h 30m |           
مافيه ما يتصلّح قيس !!!
من مصيبة الى مصيبة توّه يحكي وهو في باريس مشى لقمّة الاستثمار للبلدان الافريقية ويقول تونس ما تحتاجش للاستثمار في هذا الوضع !!!!
إيه يا سيدي مالا آش مهزّك الباريس ؟؟؟ توّه هذا كلام راجل مسؤول حتى ماكرون فاق بالحكاية وحتى هو ما عادش مقدرو قالوا بلغة ركيكة وبصوت متكبر " من فضلك إيجا !!!" فضايح

RESA67  (France)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 17h 28m |           
Non M. Ayari. KS n’est pas contre les intérêts des Tunisiens. Il est contre les intérêts des escrocs qui sucent le sang des Tunisiens. Nuance

Lazaro  (Tunisia)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 17h 02m |           
الحقيقة مؤلمة ، فالمستثمرون لا ينتظرون ما سيقوله أو لا يقوله سعيد لتفادي الاستثمار في تونس. بلد "ليس لديه: - - - - سياسة استراتيجيات واضحة
- بنية تحتية معززة و آليات قانونية متينة تجذب أو تحفز الشركات التونسية أو الأجنبية
- غير قادر على إثارة اهتمام المستثمرين من ذوي الشهرة العالمية .. كلمة الحق مؤلمة دائما مهما كانت نوعية ما تقوله .. وطريقة قول الحقيقة لم تعد مهمة لأن الجرح خطير والخطر يهدد أمة بأكملها

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 20 Mai 2021 à 16h 52m |           
رئيس تغشّينا فيه طلع كارثة على البلاد بكل المقاييس.



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