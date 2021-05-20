لطفي المرايحي: رئيسنا نجح في اخافة الأجانب من الاستثمار في تونس بحجة الفساد

باب نات - انتقد الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب حواره على قناة فرنس 24 .
وقال لطفي المرايحي ان قيس سعيد سمح لنفسه بالتحدث عن الشأن الداخلي على قناة أجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن مضيفا " نعت الوضع الداخلي في البلاد بانه فاسد وهو امر سيضرب جهود جلب الاستثمار الأجنبي في مقتل.
وأضاف المرايحي " قيس سعيد المحدود في التفكير ارتكب جرائم بحق بلاده على قناة أجنبية".
وكتب لطفي المرايحي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما هذا؟ يا هذا.
لا أكاد أصدق ما ورد على لسان قيس سعيد في حواره لفرانس 24 لا لأني كنت انتظر منه حديثا بمستوى المنزلة التي رفعه إليها التونسيون فيقيني راسخ من زمان ان البردة التي خلعوها عليه أكبر من حجمه بكثير ولا كنت انتظر منه رأيا سديدا أو مقاربات مبتكرة فقد خبرت الرجل وادركت حدوده ومحدوديته التي لا تخفى الا على من كان بدوره محدودا يتوهم ان صفة نظافة اليد وحدها ضمان للنجاح.
لقد اقترف هذا الرجل المحدود اليوم جرائم لا حد ولا حسر لها.
1 سمح لنفسه بالتحدث عن الشان الداخلي على قناة اجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن
2 نعت الوضع الداخلي بالفاسد وفي ذلك إشارة صريحة لمن تحدثه نفسه بالاستثمار في تونس ان عليه ان يعدل عن هذه الفكرة مادام رئيس الدولة يقر صراحة بتفشي الفساد
3 لم يترك مكونا من مكونات الحياة العامة الا وتهجم عليه صراحة أو تلميحا متهما اياه بالفساد أو بالفشل.
ماذا فعلت يا هذا وماذا قدمت حتى تقتص من الفاسدين وتسترجع الاموال من الناهبين؟
ماهي مبادراتك يا هذا حتى تحقق احلام الذين انتخبوك والذين لم ينتخبوك؟
ما دمت تعرف كل شيء لماذا تترك الفاسدين والمتآمرين والناهبين يعبثون وهم طلقاء؟
هل نسيت انك منتخب ومباشر لمهامك منذ اكثر من سنة ونصف؟ فلماذا لم تفعل الفصول الدستورية الاستثنائية؟
انك لست سوى ظاهرة صوتية انطلت على السذج وندفع اليوم ثمنها. أنت طبل أجوف يمثل اليوم الخطر الأكبر على تونس. ستظل تهذي الى ان تنقضي مدتك. قلتها من زمان وهاجمني الاغبياء لأن كثيرهم كما يقول المثل التونسي "ما يعرفوه بقري كان بالكرشة".
وقال لطفي المرايحي ان قيس سعيد سمح لنفسه بالتحدث عن الشأن الداخلي على قناة أجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن مضيفا " نعت الوضع الداخلي في البلاد بانه فاسد وهو امر سيضرب جهود جلب الاستثمار الأجنبي في مقتل.
وأضاف المرايحي " قيس سعيد المحدود في التفكير ارتكب جرائم بحق بلاده على قناة أجنبية".
وكتب لطفي المرايحي في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما هذا؟ يا هذا.
لا أكاد أصدق ما ورد على لسان قيس سعيد في حواره لفرانس 24 لا لأني كنت انتظر منه حديثا بمستوى المنزلة التي رفعه إليها التونسيون فيقيني راسخ من زمان ان البردة التي خلعوها عليه أكبر من حجمه بكثير ولا كنت انتظر منه رأيا سديدا أو مقاربات مبتكرة فقد خبرت الرجل وادركت حدوده ومحدوديته التي لا تخفى الا على من كان بدوره محدودا يتوهم ان صفة نظافة اليد وحدها ضمان للنجاح.
لقد اقترف هذا الرجل المحدود اليوم جرائم لا حد ولا حسر لها.
1 سمح لنفسه بالتحدث عن الشان الداخلي على قناة اجنبية وهو متواجد خارج أرض الوطن
2 نعت الوضع الداخلي بالفاسد وفي ذلك إشارة صريحة لمن تحدثه نفسه بالاستثمار في تونس ان عليه ان يعدل عن هذه الفكرة مادام رئيس الدولة يقر صراحة بتفشي الفساد
3 لم يترك مكونا من مكونات الحياة العامة الا وتهجم عليه صراحة أو تلميحا متهما اياه بالفساد أو بالفشل.
ماذا فعلت يا هذا وماذا قدمت حتى تقتص من الفاسدين وتسترجع الاموال من الناهبين؟
ماهي مبادراتك يا هذا حتى تحقق احلام الذين انتخبوك والذين لم ينتخبوك؟
ما دمت تعرف كل شيء لماذا تترك الفاسدين والمتآمرين والناهبين يعبثون وهم طلقاء؟
هل نسيت انك منتخب ومباشر لمهامك منذ اكثر من سنة ونصف؟ فلماذا لم تفعل الفصول الدستورية الاستثنائية؟
انك لست سوى ظاهرة صوتية انطلت على السذج وندفع اليوم ثمنها. أنت طبل أجوف يمثل اليوم الخطر الأكبر على تونس. ستظل تهذي الى ان تنقضي مدتك. قلتها من زمان وهاجمني الاغبياء لأن كثيرهم كما يقول المثل التونسي "ما يعرفوه بقري كان بالكرشة".
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