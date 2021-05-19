قيس سعيد يجري اول حوار صحفي له منذ توليه الرئاسة مع قناة فرانس 24

أعلن الثلاثاء 18 ماي، الصحفي التونسي بقناة فرانس 24 توفيق مجيد، أنه اجرى حوارا خاصا مع رئيس الجمهورية قيس سعيد على هامش تواجده في باريس للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية.ويعد هذا الحوار المسجل أول حوار رسمي يجريه رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه الرئاسة.وتعليقا على اجراء قيس سعيد لهذا الحوار قال الاعلامي سمير الوافي "أخيرا الرئيس يجري أول حوار رسمي لكن مسجل...والمحاور تونسي وهو الزميل القدير توفيق مجيد الذي يفوز بالسكوب...وفي قناة فرنسية farance 24 ".