الخميري : النهضة ستدعم كل مبادرة تشريعية فيها دعم للقضية الفلسطينية

زيارة الغنوشي إلى قطر كانت شخصية وقد التقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني

قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، عماد الخميري، في رده عن سؤال حول موقف النهضة من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إن الحركة ستدعم كل مبادرة تشريعية فيها دعم للقضية الفلسطينية.وأوضح عماد الخميري، خلال استضافته اليوم الإثنين 17 ماي 2021، في حوار هنا شمس، أنه لا توجد قوانين مقارنة بخصوص مسألة التطبيع لذلك من الضروري جلوس كل الكتل للنظر في هذه المسألة.وشدد الخميري على أن كل الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني مبرزا أن تونس من بين الدول القلائل في المنطقة التي رفضت التطبيع.وأكد الخميري، أن زيارة رئيس المجلس ورئيس الحركة راشد الغنوشي إلى قطر كانت شخصية.وشدد عماد الخميري، على أن الزيارة لم تكن سرية بل كانت معلومة معتبرا أنها زيارة إيجابية وعلى الحكومة كل الجهات التونسية الاستفادة منها.وأشار إلى أن الغنوشي استقبل في قطر من أعلى الجهات والتقى أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.