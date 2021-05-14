استئناف سير قطارات الخطوط البعيدة ابتداء من اليوم الجمعة مع تعديل برنامج الرحلات

تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها عن إستئناف حركة سير قطارات الخطوط البعيدة إبتداء من اليوم الجمعة 14 ماي 2021 وفق جداول التوقيت الموجودة بالرابط التالي (https://bit.ly/3htYg1z )
مع إجراء التعديلات اﻵتي ذكرها :
- سفرة إضافية تنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة غار الدماء على الساعة 09 و 45 دق.
- سفرة إضافية تنطلق من محطة غار الدماء في إتجاه محطة تونس على الساعة 14 و 40 دق.
- القطار المنطلق عادة من محطة تونس في إتجاه محطة المتلوي على الساعة 09 و 20 دق تصبح صفاقس محطة وصوله النهائية.
- القطار المنطلق عادة من محطة المتلوي في إتجاه محطة تونس على الساعة 07 و 21 دق تصبح صفاقس محطة إنطلاقه.
السفرات اﻹضافية في إتجاه محطة تونس يومي الأحد 16 و الإثنين 17 ماي 2021 تكون على النحو التالي :
- قطار ينطلق من محطة قابس على الساعة 10 و 25 دق.
- قطار ينطلق من محطة سوسة على الساعة 15.
- قطار ينطلق من محطة السرس على الساعة 13.
- قطار ينطلق من محطة الدهماني على الساعة 13 و 45 دق.
- قطاران ينطلقان من محطة جندوبة على الساعة 09 و 45 دق و الساعة 12 و 50 دق.
هذا و توقيا من الفيروس كوفيد 19 و حفاظا على سلامة الجميع تدعو الشركة حرفاءها إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طيلة سفرهم على متن القطارات و داخل المحطات.
مع إجراء التعديلات اﻵتي ذكرها :
- سفرة إضافية تنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة غار الدماء على الساعة 09 و 45 دق.
- سفرة إضافية تنطلق من محطة غار الدماء في إتجاه محطة تونس على الساعة 14 و 40 دق.
- القطار المنطلق عادة من محطة تونس في إتجاه محطة المتلوي على الساعة 09 و 20 دق تصبح صفاقس محطة وصوله النهائية.
- القطار المنطلق عادة من محطة المتلوي في إتجاه محطة تونس على الساعة 07 و 21 دق تصبح صفاقس محطة إنطلاقه.
السفرات اﻹضافية في إتجاه محطة تونس يومي الأحد 16 و الإثنين 17 ماي 2021 تكون على النحو التالي :
- قطار ينطلق من محطة قابس على الساعة 10 و 25 دق.
- قطار ينطلق من محطة سوسة على الساعة 15.
- قطار ينطلق من محطة السرس على الساعة 13.
- قطار ينطلق من محطة الدهماني على الساعة 13 و 45 دق.
- قطاران ينطلقان من محطة جندوبة على الساعة 09 و 45 دق و الساعة 12 و 50 دق.
هذا و توقيا من الفيروس كوفيد 19 و حفاظا على سلامة الجميع تدعو الشركة حرفاءها إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طيلة سفرهم على متن القطارات و داخل المحطات.
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