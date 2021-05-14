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استئناف سير قطارات الخطوط البعيدة ابتداء من اليوم الجمعة مع تعديل برنامج الرحلات

Publié le Vendredi 14 Mai 2021 - 10:26 قراءة: 1 د, 7 ث
تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حرفاءها عن إستئناف حركة سير قطارات الخطوط البعيدة إبتداء من اليوم الجمعة 14 ماي 2021 وفق جداول التوقيت الموجودة بالرابط التالي (https://bit.ly/3htYg1z )

مع إجراء التعديلات اﻵتي ذكرها :
- سفرة إضافية تنطلق من محطة تونس في إتجاه محطة غار الدماء على الساعة 09 و 45 دق.

- سفرة إضافية تنطلق من محطة غار الدماء في إتجاه محطة تونس على الساعة 14 و 40 دق.
- القطار المنطلق عادة من محطة تونس في إتجاه محطة المتلوي على الساعة 09 و 20 دق تصبح صفاقس محطة وصوله النهائية.
- القطار المنطلق عادة من محطة المتلوي في إتجاه محطة تونس على الساعة 07 و 21 دق تصبح صفاقس محطة إنطلاقه.


السفرات اﻹضافية في إتجاه محطة تونس يومي الأحد 16 و الإثنين 17 ماي 2021 تكون على النحو التالي :

- قطار ينطلق من محطة قابس على الساعة 10 و 25 دق.
- قطار ينطلق من محطة سوسة على الساعة 15.
- قطار ينطلق من محطة السرس على الساعة 13.
- قطار ينطلق من محطة الدهماني على الساعة 13 و 45 دق.
- قطاران ينطلقان من محطة جندوبة على الساعة 09 و 45 دق و الساعة 12 و 50 دق.

هذا و توقيا من الفيروس كوفيد 19 و حفاظا على سلامة الجميع تدعو الشركة حرفاءها إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات طيلة سفرهم على متن القطارات و داخل المحطات.

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