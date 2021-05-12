في اريانة يحول حضيرة بناء لوكر لتخزين الخمور لبيعها في العيد

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية أول أمس من القبض على حديث الخروج من السجن تزود بكمية هامة من علب الجعة و قوارير الخمر لغاية بيعها خلسة خلال يوم العيد وبتفتيش منزله و حضيرة بناء قريبة منه تم حجز كمية هامة من علب الجعة التي كان المتهم يعتزم التفريط فيها بالبيع خلسة.بالتحري معه تبين انه من ذوي السوابق العدلية وانه خزن كميات الخمور المذكورة ليتمكن من بيعها يوم العيد للشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.